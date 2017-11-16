متحدث الداخلية: مستفيدو أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بلغوا أكثر من 758 ألف مخالفاً

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن استفادة 758.570 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يمثلون 140 جنسية، 37% منهم غادروا عبر المنافذ مباشرة، غالبيتهم قدم إلى المملكة بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، و60% من المستفيدين غادروا المملكة بعد أن أنجزوا إجراءات مغادرتهم عبر إدارات الوافدين.

وأشار التركي إلى أن هناك 3% من عدد المستفيدين أنجزوا إجراءات مغادرتهم وحصلوا على تأشيرات خروج نهائي من المملكة لكن لم تسجل مغادرتهم حتى الآن، آملاً أن يتمكنوا من المغادرة قبل نهاية صلاحية تأشيراتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض اليوم، بعنوان “حملة وطن بلا مخالف”، بمشاركة ممثل الأمن العام العقيد سامي الشويرخ، والمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، وممثل المديرية العامة للسجون الرائد عايض الحارثي، والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، والمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي.

وأوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية أنه لايزال أمام الأخوة المصريين “ستة أشهر” في هذه المهلة وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بهم، وأن هذا لا يحتم عليهم المبادرة بالمغادرة.

وبين أن الجنسيات التي استفادت من المهلة حوالى 140 جنسية، 20% من الوافدين الباكستانيين، و 12% مصريين، و 10% أثيوبيين، وكذلك 10% من الجنسية الهندية، و8% من الوافدين من المملكة المغربية، و7% من بنغلادش، و 6% من السودان، إلى جانب 6% من اليمن، فيما جاءت كل من تركيا والجزائر بنسبة 4%، وإندونيسيا والفلبين والعراق 2%.

وأضاف أن هناك مخالفين من الجنسيات قد بادروا بالمغادرة من خلال المنافذ أكثريتهم من الجنسية التركية والمغربية والجزائرية والمصرية، وجميعهم غادروا مباشرة عبر المنافذ والقليل منهم بحاجة إلى مراجعة إدارة الوافدين لإنجازالإجراءات اللازمة.

وأكد التركي أن نهاية هذه المهلة كانت يوم الثلاثاء الماضي، لافتا الانتباه إلى أنه سيكون هناك حملات ميدانية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، سيجري خلالها ضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم واستكمال الإجراءات اللازمة لمغادرتهم.