فيديو.. وزير الصحة : لن نستغني عن موظفي الوزراة بعد الخصخصة .. وسيكون وضعهم أفضل بعد تطويرهم وتأهيلهم

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة لن تستغني عن أي موظف، بعد تطبيق مشروع الخصخصة، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على الحفاظ على جميع موظفيها.

وقال الوزير في مقطع فيديو خلال تدشينه اليوم (الخميس) التصميمَ الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية داخل الأحياء، إن الموظفين ركن أساسي من عملنا، وسيتم تأهيلهم وتطويرهم ليتحولون بشكل أفضل.

وأضاف الوزير في تصريحه: “سنقوم بتهيئة الموظفين وتدريبهم مع الخصخصة، ولن نستغني عن أي موظف، وحريصون على أن نحافظ على الجميع”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق مؤخراً على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الخاص بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين.

وتستهدف الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني 2020، التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، برفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%، وتعمل على تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية.