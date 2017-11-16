 أمير القصيم يستقبل رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية أمير منطقة القصيم يستقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية محافظ مؤسسة النقد: لا تدفقات كبيرة للأموال إلى الخارج فيديو.. وزير الصحة : لن نستغني عن موظفي الوزراة بعد الخصخصة .. وسيكون وضعهم أفضل بعد تطويرهم وتأهيلهم إنقاذ رجلين وطفلين من حريق عمارة سكنية بالرياض متحدث الداخلية: مستفيدو أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بلغوا أكثر من 758 ألف مخالفاً “التجارة” تنفذ 3700 زيارة تفتيشية في حملة استباقية للرقابة على أجهزة التدفئة الكهربائية بالصور.. أوروا الياباني يصل إلى الرياض للقاء الهلال السبت المقبل بيع لوحة فنية رسمها “ليوناردو دافنشي” مقابل 450 مليون دولار التعادل السلبي يحسم مواجهة القادسية و الباطن ضريبة بنسبة 5% على تذاكر رحلات الطيران الداخلية والنقل المحلي المعارضة السورية: جيش النظام استخدم غاز الكلور بغوطة دمشق

أمير القصيم يستقبل رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية

أمير القصيم يستقبل رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية
المناطق - بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , معالي المستشار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء الأستاذ فهد بن محمد السكيت ، الذي يزور المنطقة حالياً .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، حيث أكد سموه خلال اللقاء أهمية هذه الوحدة ، مشيراً سموه إلى أنه ينتظر دورها الحيوي والهام ، داعياً إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية ، لتشكل الوحدة محوراً لهذا التنسيق ، سيدعم تحقيق الأهداف المنشودة.

كما أوضح سموّه مدى فائدة إقامة ورش العمل ، وتنظيم الملتقيات لتوعية القطاع الخاص ، بالخطط الحالية والمستقبلية لحكومتنا الرشيدة وأهميتها ، مشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات والاستفادة المثلى من الوسائل التقنية المتاحة في تقديم الخدمات ، داعياً للاستفادة من التجارب الدولية في رفع جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم التجارية الصناعية إبراهيم الزويد ، وأمين عام الغرفة زياد بن علي المشيقح ، وأعضاء اللجنة التجارية بغرفة القصيم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>