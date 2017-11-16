أمير القصيم يستقبل رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، حيث أكد سموه خلال اللقاء أهمية هذه الوحدة ، مشيراً سموه إلى أنه ينتظر دورها الحيوي والهام ، داعياً إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية ، لتشكل الوحدة محوراً لهذا التنسيق ، سيدعم تحقيق الأهداف المنشودة.

كما أوضح سموّه مدى فائدة إقامة ورش العمل ، وتنظيم الملتقيات لتوعية القطاع الخاص ، بالخطط الحالية والمستقبلية لحكومتنا الرشيدة وأهميتها ، مشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات والاستفادة المثلى من الوسائل التقنية المتاحة في تقديم الخدمات ، داعياً للاستفادة من التجارب الدولية في رفع جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم التجارية الصناعية إبراهيم الزويد ، وأمين عام الغرفة زياد بن علي المشيقح ، وأعضاء اللجنة التجارية بغرفة القصيم.