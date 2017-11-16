شرطة منطقة مكة توضح مقطع إخلال فتاة بالآداب العامة بالطائف

أوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي انه إشارة لما تناقلته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ظهر فيه تواجد مجموعة من الأشخاص امام احد المطاعم بمحافظة الطائف وحضوراحدى الفتيات اليهم و التحدث مع أحدهم بعد ان أقتربت منهم بشكل ملفت للنظر ثم غادرت بعد ذلك ومن خلال أجراءات التحري وتحليل المقطع أتضح ان الموقع المشار اليه احد مطاعم الوجبات السريعة القريب من احدى المؤسسات التعليمية ، وان إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الاداب العامة مع أحد العاملين ، تم تحديد هويته وسماع اقواله من قبل مركز الشرطة المختص واتخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

وشرطه منطقة مكة المكرمة ” إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وان الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي الى سواء السبيل