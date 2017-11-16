عمل الرياض يحرر “162” مخالفة ضد المخالفين لقرار التأنيث والتوطين

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش الميدانية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية على المجمعات والمحال التجارية بالعاصمة، عن ضبط 132 مخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية، وضبط 30 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات وقصر العمل بها على السعوديين والسعوديات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك خلال جولات شملت 526 منشأة تجارية.

وأكد أحمد المطوع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة التجارية للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة، والقضاء على السلوكيات المخالفة لها.

و دعا المطوع عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.