 عمل الرياض يحرر “162” مخالفة ضد المخالفين لقرار التأنيث والتوطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المملكة تؤكد التزامها بمستقبل طاقة أنظف وبتنمية مستدامة مايكروسوفت تصلح عيب أمني موجود منذ 17 عاماً أدبي جدة .. يودع رفيق المسيرة لـ 33 عاما .. عبدالله قايد كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية من نصيب “هنوف الخالدية ” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن احمد أمير نجران يستعرض المرحلة الثانية لإنشاءات نادي شرورة مدير جامعة نجران: لاحدود لطموحاتنا.. وخدمة الطلاب هدف أساسي تعليم البرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي عمل الرياض يحرر “162” مخالفة ضد المخالفين لقرار التأنيث والتوطين شرطة منطقة مكة توضح مقطع إخلال فتاة بالآداب العامة بالطائف جامعة نجران : مكافآت الطلاب ستصرف يوم الأحد القادم بالصور.. اكتشاف كنز “إسلامي” ثمين في دير بفرنسا محكمة ألمانية: يحق للطيران الكويتي رفض الركاب الإسرائيليين

عمل الرياض يحرر “162” مخالفة ضد المخالفين لقرار التأنيث والتوطين

عمل الرياض يحرر “162” مخالفة ضد المخالفين لقرار التأنيث والتوطين
المناطق - الرياض

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش الميدانية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية على المجمعات والمحال التجارية بالعاصمة، عن ضبط 132 مخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية، وضبط 30 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات وقصر العمل بها على السعوديين والسعوديات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك خلال جولات شملت 526 منشأة تجارية.

وأكد أحمد المطوع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة التجارية للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة، والقضاء على السلوكيات المخالفة لها.

و دعا المطوع عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>