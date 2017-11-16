 تعليم البرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم البرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي

تعليم البرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي
المناطق - عسير
دشن مساعد مدير مكتب التعليم بالبرك للشؤون التعليمية دورة الاعلام التربوي، أولى دوراته بعنوان ” أساسيات التحرير الصحفي ” حضره عدد من المنسقين الإعلاميين في المدارس .

حيث قدم المنسق الإعلامي محمد الغبيشي دورة عن اساسيات التحرير الصحفي ، حيث سرد فيها الخطوات التي ينبغي على الإعلامي إتباع خطواتها ، واشتملت الدورة على عرض مرئي عن خطوات التحرير الصحفي ، والفرق بين الخبر الصحفي والتقرير الصحفي ،
والأخطاء الشائعة والتي ينبغي على الإعلامي تجنبها عند تحرير أي مادة
أوتقرير صحفي .
من جهة وجه رئيس الشؤون التعليمية بتعليم البرك الأستاذ عبده بن يحيى الصبيحي ، كلمة بمناسبة إنقاد أولى دورات الإعلام التربوي بالمكتب ، أشاد فيها بجهود جميع المنسقين الاعلاميين والذين يبذلون جهودا متميزة في سبيل إظهار مدارسهم بالصورة الأمثل ، موضحا أن هذا التوجه هو توجه يستحق العناية والإهتمام من الجميع ، مطالبا بضرورة بذل مزيدا من الجهود من أجل إظهار مدارسهم بالقدر الذي تستحق .
من جهته أعرب رئيس قسم الإعلام التربوي الأستاذ راجح الراجحي عن بالغ سعادته وشكره لجميع المنسقين الإعلاميين ، على ما يبذلون من جهود تذكر فتشكر ، متمنيا من الجميع مواصلة العطاء والجهد من اجل إظهار كل جميل في المدرسة ، وبين الراجحي ان دور الإعلام التربوي إظهار المدارس ومناشطها ولقاءاتها .

هذا وأعرب مدير مكتب التعليم بالبرك الأستاذ عبدالرحمن أبو زلفه عن بالغ شكره وتقديره لرئيس قسم الإعلام التربوي بإدارة التعليم بمحافظة محايل الأستاذ راجح الراجحي ، و مشرف الإعلام التربوي بالإدارة الاستاذ علي آل جغولي عل مشاركتهم هذا التدشين إلا دليل حرص ، وهو بلا شك سيكون له بالغ الأثر للوصول بالإعلام التربوي إلي اجمل مراحله المرجوه .
مؤكدا أن هذه المشاركة لرئيس قسم الإعلام التربوي بالإدارة ، ومشرف الإعلام التربوي سوف يكون لها بالغ الأثر في الرقي بالإعلام التربوي في مكتب التعليم بالبرك والسير بخطى ثابته نحو التميز والإبداع .

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