 مدير جامعة نجران: لاحدود لطموحاتنا.. وخدمة الطلاب هدف أساسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة نجران: لاحدود لطموحاتنا.. وخدمة الطلاب هدف أساسي

مدير جامعة نجران: لاحدود لطموحاتنا.. وخدمة الطلاب هدف أساسي
المناطق - نجران

قال معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن طموحات الجامعة عالية جداً لاحدود لها، معتبراً تقديم الخدمة اللائقة للطلاب هدف أساسي يجب على الجميع تحقيقه.
وأضاف خلال زيارته اليوم “الخميس” وكالة الجامعة للتطوير والجودة، وعمادتي القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، حرصه على مواصلة تطوير الجامعة في كافة الجوانب من خلال تنوع برامجها وخدماتها المقدمة، مبدياً إعجابه بالخطة الاستراتيجية التي تطمح الجامعة لتطبيقها للوصول إلى تحقيق أهدافها، إضافة إلى التميز في مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والخريجين على حدٍ سواء عبر نافذة القبول والتسجيل.
واطلع الدكتور السبيعي خلال الزيارة على أعمال وكالة التطوير والجودة، والخطوات التي حققتها الجامعة للحصول على الاعتماد المؤسسي، كما شاهد عرضاً مرئياً للخدمات التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل للطلاب إسهاماً منها لخدمة الطالب وإتاحة إنجاز طلباته الكترونياً من أيّ مكان دون الحضور لمقر العمادة.
وتجول معالي المدير أيضاً في المعرض الدائم لعمادة شؤون الطلاب الذي يحوي أعمالاً فنية وتشكيلية لمشاركات طلاب الجامعة.

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