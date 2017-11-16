أمير نجران يستعرض المرحلة الثانية لإنشاءات نادي شرورة

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، أعمال المرحلة الثانية للإنشاءات وتغيير البنية التحتية لمقر نادي شرورة، في تقرير عرضه رئيس مجلس إدارة النادي، محمد بن عوض الصيعري، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة، عبدالله بن علي آل شيبان.

ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لقطاع الرياضة، وهو ما تحقق من خلال إنجاز المرحلة الثانية من إنشاءات نادي شرورة، بفضل الدعم السخي من مكرمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ للأندية الرياضية.

وتضمنت المرحلة الثانية إنشاء ملعب لكرة القدم، وآخر للفئات السنية، وتطوير ملاعب كرة الطائرة واليد، وتجهيز صالة لرياضة الكاراتيه واللياقة وتنس الطاولة، والألعاب الهوائية، إضافة إلى إنشاء صالة للأنشطة الثقافية والاجتماعية.