كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية من نصيب “هنوف الخالدية ” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن احمد

ركض في الميدان وقلوب تتابع بلهف في منصة المهرجان ، منافسة وتنافس في السباق الخامس لميدان الفروسية بخمسة اشواط ، بحضور نائب وكيل الأمين للخدمات المهندس علي بن محمد القرني ورئيس أعضاء اللجنة التنفيذية المشرف على النادي سعادة الشريف هزاع بن شاكر العبدلي ، ومجموعة من أعضاء الشرف وملاك الخيل ومحبي رياضة الفروسية بعائلاتهم .

وجاءت نتائج السباق كتالي :

خطف الجواد – طه – لمالكه فيصل الحربي

درع وزارة الشؤون البلدية في شوطه الاول

وكان الثاني على جائزة النادي التقديرة خطفها الجواد – محتدا – لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي .

بينما الشوط الثالث نالت الفرس – راعبية مكة – لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي درع وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وفي تنافس قوى بالشوط الرابع على درع وزارة الشؤون البلدية والقروية حصد الجواد – هونست ديل – لفيصل الحربي المركز الأول .

فيما كان الشوط الأساس لسباق الخميس على كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية من نصيب الجواد – هنوف الخالدية – من مربط عذبة لأبناء الأمير عبدالعزيز بن أحمد .

يذكر أن القرني اشاد بما رآه من تنافس وحضىور وأدآء مميز لنادي الفروسية .

كما ابان دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ورجال الاعمال لمجتمع الفروسية . واضاف ان ما شاهده اليوم ينم عن مستقبل جيد لرياضة الفروسية ومدينة جدة بشكل عام ،

وفي رده على تكرار مثل هذا الحضور بشكل غير رسمي صرح بسعادته بهذا الأمر وسوف يصطحب افراد عائلته الكريمة لحضور هذا المهرجان الحضاري الجميل مختتماً حديثه بشكر القائمين على النادي ومتمنياً لهم التوفيق والسداد .

وفي ختام السباق سلم راعي الحفل الكأس والدروع التذكارية على الفائزين .

كما قدم الشريف هزاع بن شاكر العبدلي درعاً تذكارياً لراعي الحفل بمناسبة رعايته الكريمة ، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .