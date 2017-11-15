 أدبي جدة .. يودع رفيق المسيرة لـ 33 عاما .. عبدالله قايد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أدبي جدة .. يودع رفيق المسيرة لـ 33 عاما .. عبدالله قايد

أدبي جدة .. يودع رفيق المسيرة لـ 33 عاما .. عبدالله قايد
المناطق - عادل الزهراني
كرم رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي , بحضور أعضاء مجلس الادارة وجمعا من المثقفين في ليلة وفاء بهية  .. كرم الموظف  في نادي جدة الأدبي الاستاذ عبدالله قايد , بمناسبة انتهاء فترة عمله بالنادي , بعد خدمة استمرت اكثر من ثلاثين عاما , مثنيا على ما بذله من جهد متواصل في سبيل إنجاح أنشطة النادي.
وقال الدكتور السلمي  إن زميلنا عبدالله قائد  , كان مثالا للتضحية والإخلاص والمهنية , مقدراً جهوده في خدمة النادي على مدى ثلاث عقود ..

وقال الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي المدير الاداري بأدبي جدة : إن هذا الرجل النبيل صار يعرفه كل من عرف النادي على مدى ثلاثين عاما… وبكل صدق فأنا لم أر مثله في الصدق والإخلاص والاحترام … ونحن اذ نودعه في هذه الاحتفالية، فإننا نعلم أنه سيترك فراغا في نفوسنا … نحن في الواقع نودع قيما عزت في هذا الزمان , وقلبا ليس فيه إلا الحب والإخلاص والصدق .
وقال الدكتور صالح الحجوري : يستحق أ. عبدالله التكريم والاحتفاء , فهو رجل مثالي في عمله وأخلاقه , لقد خبرته مجدا منجزا ، زاملته خمس سنوات فتعلمت منه كثيرا.
وقال الدكتور بدر بن ندا العتيبي .. الأخ قايد وبعد فترة عمل لـ  33 عاما في النادي الادبي بجدة يغادرنا هذه الليلة النادي , ولا أدري كيف سيكون النادي بدونه . وهو الذي كان بسمته عند استقبال الضيوف . فمنه تعلمنا الخلق الكريم , الذي يعد أجمل ما في الانسان .

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