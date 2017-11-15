بو عريش يحقق برونزية العرب للسباحة

حقق سباح المنتخب السعودي يوسف بو عريش الميدالية البرونزية في افتتاح المشاركة السعودية في البطولة العربية الثالثــــة عشرة للناشئـــين، والتي تستضيفها العاصمة المصرية “القاهرة” من 16 إلى 19 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 623 سباحاً يمثلون 12 منتخباً عربياً هي: “تونس، الجزائر، السعوديـة، مصر، الأردن، البحرين، عمـان، ليبيا، لبنان، جيبـوتي، المغرب.

وحقق بو عريش برونزية سباق ٥٠ متر فراشة لفئة 16-18 سنة بزمن ٢٥.٧٧ ث ، فيما تتواصل منافسات البطولة بمشاركة سباحي المنتخب اليوم الجمعة حيث يشارك علي محمد اليوسف + محمد فتحي المسيلم في سباق ١٠٠ متر حره لفئة ١٢ -١٣ سنة و علي السمين + حسن البقشي في سباق ١٠٠ متر حرة لفئة ١٤-١٥ سنة ، و عمار ال حميد + فيصل الشلاتي في سباق ١٠٠ متر حره لفئة ١٦-١٨ سنة ، و محمد فتحي المسيلم في سباق ٥٠ متر ظهر لفئة ١٢-١٣ سنة ، و علي العيسى في سباق ٥٠ متر ظهر لفئة ١٥-١٤ سنة ، و عمار ال حميد في سباق ٥٠ متر ظهر لفئة ١٦-١٨ سنة .