 بو عريش يحقق برونزية العرب للسباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بو عريش يحقق برونزية العرب للسباحة المملكة تؤكد التزامها بمستقبل طاقة أنظف وبتنمية مستدامة مايكروسوفت تصلح عيب أمني موجود منذ 17 عاماً أدبي جدة .. يودع رفيق المسيرة لـ 33 عاما .. عبدالله قايد كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية من نصيب “هنوف الخالدية ” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن احمد أمير نجران يستعرض المرحلة الثانية لإنشاءات نادي شرورة مدير جامعة نجران: لاحدود لطموحاتنا.. وخدمة الطلاب هدف أساسي تعليم البرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي عمل الرياض يحرر “162” مخالفة ضد المخالفين لقرار التأنيث والتوطين شرطة منطقة مكة توضح مقطع إخلال فتاة بالآداب العامة بالطائف جامعة نجران : مكافآت الطلاب ستصرف يوم الأحد القادم بالصور.. اكتشاف كنز “إسلامي” ثمين في دير بفرنسا

بو عريش يحقق برونزية العرب للسباحة

بو عريش يحقق برونزية العرب للسباحة
المناطق _ وليد الحمود

حقق سباح المنتخب السعودي يوسف بو عريش الميدالية البرونزية في افتتاح المشاركة السعودية في البطولة العربية الثالثــــة عشرة للناشئـــين، والتي تستضيفها العاصمة المصرية “القاهرة” من 16 إلى 19 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 623 سباحاً يمثلون 12 منتخباً عربياً هي: “تونس، الجزائر، السعوديـة، مصر، الأردن، البحرين، عمـان، ليبيا، لبنان، جيبـوتي، المغرب.

وحقق بو عريش برونزية سباق ٥٠ متر فراشة لفئة 16-18 سنة بزمن ٢٥.٧٧ ث ، فيما تتواصل منافسات البطولة بمشاركة سباحي المنتخب اليوم الجمعة حيث يشارك علي محمد اليوسف + محمد فتحي المسيلم في سباق ١٠٠ متر حره  لفئة ١٢ -١٣ سنة و علي السمين + حسن البقشي في سباق ١٠٠ متر حرة لفئة ١٤-١٥ سنة ، و عمار ال حميد + فيصل الشلاتي في سباق ١٠٠ متر حره لفئة ١٦-١٨ سنة ، و محمد فتحي المسيلم في سباق ٥٠ متر ظهر لفئة ١٢-١٣ سنة ، و علي العيسى في سباق ٥٠ متر ظهر لفئة ١٥-١٤ سنة ، و عمار ال حميد في سباق ٥٠ متر ظهر لفئة ١٦-١٨ سنة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>