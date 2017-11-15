 ماذا يحدث لو شربت القهوة بالملح؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ماذا يحدث لو شربت القهوة بالملح؟

ماذا يحدث لو شربت القهوة بالملح؟
المناطق _ الرياض

أظهرت دراسة حديثة أن أيونات الصوديوم تعمل على تقليل طعم المرارة وتجعل مذاق القهوة أكثر جاذبية، يأتي ذلك وفقًا للمعلومات التي نشرتها مجلة “الطبيعة” العلمية ووفقًا لما نقلته صحيفة مترو البريطانية.

وأكدت الدراسة أن إضافة الملح بدلًا من السكر يجعلك تشعر بالفرق في مذاق القهوة وذلك بإضافة القليل من الملح وليس كميات كبيرة مثل استخدام السكر، لذا ظهر من يدعون إلى إضافة الملح بدلا من السكر إلى أكواب القهوة، إذا لم نكن نرغب في مذاق المرارة.

ورغم أن الأمر قد يبدو غريبًا وسخيفًا بالنسبة للبعض إلا أن الذين يفكرون في تجربته يستندون إلى الدراسة السابقة، وفقًا لموقع العربية نت.

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