ترامب : يدعو مجلس الأمن الدولي بتجديد آلية التحقيق المشتركة للأسلحة الكيماوية في سوريا

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد التفويض الممنوح لفريق التحقيق في الهجمات بأسلحة كيماوية في سورية.

وكتب ترامب على تويتر “نحتاج أن يصوت الكل في مجلس الأمن الدولي على بتجديد آلية التحقيق المشتركة لسورية من أجل ضمان ألا يرتكب نظام “الرئيس بشار” الأسد جريمة جماعية بأسلحة كيماوية مرة أخرى”.

تأتي تغريدة ترامب قبل تصويت مشوب بالتوتر على مشروعي قانون أمريكي وروسي بشأن تجديد آلية التحقيق المشتركة، وسط ترجيحات بأن تستخدم روسيا حق النقض للمرة العاشرة في تصويت يتعلق بسورية لرفض الاقتراح الأمريكي.

ويتعرض مجلس الأمن لضغوط من أجل تجديد قوة المهام، إذ ينتهي تفويضها الممنوح لها في منتصف ليل 16 نوفمبر.