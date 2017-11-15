رئيس نادي النهضة : ثقتنا في مدرب الفريق كبيرة رغم النتائج الأخيرة

أكد المهندس لطفي الدوسري رئيس نادي النهضة ان ثقته في المدرب الأورجواني رودريغو مدرب الفريق كبيرة رغم النتائج الأخيرة في الدوري واستغرب على من يطالب بإقالة المدرب وهو الى الان لم يختار أي لاعب وتعامل مع الفريق حسب العناصر الموجودة وزاد الفريق سوء بعد إصابة الركائز الأساسية في الفريق مثل بدر الخميس وعائض السهيمي وحامد فلاته واخيرا يحيى عواجي .

وأكد أن إدارة النادي وضعت نصب اعينها هذا الموسم تجهيز فريق قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل وان هدفنا هذا الموسم هو ان نكون في مركز متقدم وهذا لا يعني ان لا نضع اعيننا في المنافسة إن حصلت فهذا خير وبركة ،وإن لم يحصل فنتمنى ان يكون لدينا فريق قوي وهذا هدفنا الرئيسي تجهيز فريق قوي والمدرب يدرك ذلك ومؤكداً على إن المدرب بدأ يتعرف أكثر وأكثر على اللاعبين ومدى حاجة الفريق للاعبين في بعض المراكز لاختيارهم خلال الفترة الشتوية المقبلة لسد بعض الخانات المطلوبة ،ونحن ايضاً بدأنا نعرف مكامن الخلل في الفريق وعلى الجماهير الصبر وسنعمل على تصحيح الأخطاء .

وبالنسبة للفترة الشتوية بدأنا في التواصل مع بعض الاسماء حسب احتياج المدرب وبإذن الله تكون اضافة قوية للفريق .

واضاف ايضا استقطبنا الكابتن صلاح الدوسري ليكون مديراً للفريق الأول وهو صاحب خبرة جيدة وصاحب اضافة جيدة وستشاهدون العمل الجيد ونحن متفائلون خلال المرحلة المقبلة بأن يعود الفريق لقوته المعهودة ونحن على ثقة بذلك ،فنحن نعمل على ترتيب الفريق خاصة ان ادارة النادي لم تستلم الفريق الا في وقت متأخر لظروف الانتخابات بالإضافة إلى تأخير اختيار مدرب للفريق فهذه ظروف بالتأكيد ستؤثر سلباً على الفريق ولكن نحن نعمل ليلاً ونهاراً كي يعود الفريق الى قوته ليس في كرة القدم بل في جميع الألعاب .

وختم الدوسري حديثه لبعض من يستعجل في الحديث عن الفريق الأول لكرة القدم ونتمنى ان يكون الكلام عقلاني وان كان هناك نقد فيجب ان يكون نقد بناء للمصلحة العامة ليسير الفريق حسب ما خطط له