 التركي : المخالفين المصريين ما زال أمامهم مدة 6 أشهر للمغادرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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التركي : المخالفين المصريين ما زال أمامهم مدة 6 أشهر للمغادرة

المناطق _ الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المخالفين المصريين، ما زال أمامهم مدة 6 أشهر للمغادرة، وذلك بناء على الاتفاق السابق مع ممثلي سفارتهم، الذي تم قبل تمديد المهلة التي انتهت مؤخراً.

وأوضح اللواء منصور التركي، خلال مؤتمر صحفي، للجهات المشاركة في حملة “وطن بلا مخالف”، اليوم الخميس، أنه تم تمديد المهلة لمدة 8 أشهر بناء على طلب بعض ممثلي سفارات الدول، وبناء على ذلك تنتهي مهلة مغادرة العمالة المصرية بعد 6 أشهر من الآن.
وكانت وزارة الداخلية قد وافقت في أول شوال 1438هـ الموافق 25 يونيو 2017م على تمديد مهلة لكافة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الآثار المترتبة على (بصمة مُرحل) والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة، بالاتفاق مع ممثلي السفارات الخاصة بهم.

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