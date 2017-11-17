 وفاة ٧ وإصابة ٥ في حادث تصادم على طريق الجائزة بأضم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وفاة ٧ وإصابة ٥ في حادث تصادم على طريق الجائزة بأضم

وفاة ٧ وإصابة ٥ في حادث تصادم على طريق الجائزة بأضم
المناطق _ الباحة
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنه وقع حادث تصادم على طريق الجائزة بأضم على طريق الحجرة، وذلك عند الساعة 21:14 مساء ، ونتج عن الحادث سبع حالات وفاة وخمس إصابات، مشيراً إلى ان حالتين حرجة نقلت مع فرقة الحجره وحالتين نقلت مع فرقة اضم وحالة متوسطة نقلت مع فرقة أخرى تتبع لمركز إسعاف أضم.
وبين الزهراني أنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع اسعافياً وبعد ذلك تم نقل المصابين لمستشفى اضم، مؤكداً ان مجموع حالات الوفاة قد بلغ 7 حالات، وأفاد  بأن عدد الفرق الإسعافية المشاركة بلغ 7 فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر.

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