توأم مختلف في لون البشرة يثير إعجاباً واسعاً

أثار توأم في الولايات المتحدة، إعجابا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى لون البشرة المختلف لكل منهما، فواحدة من الشقيقتين سمراء والأخرى بيضاء.

وبحسب ما نقلت “تايمز سنو نيوز”، فإن الشقيقتين توأم غير متماثل، أي أنهما ولدتا من بويضتين ملحقتين بنطفتين اثنتين.

ويبلغ عمر كل من غابرييلا شيلبي وشقيقتها التوأم إزابيلا، سبعة أشهر فقط، وظهرتا باسمتين في صورة في موقع “إنستقرام” وحصدتا آلاف المعجبين.

​وأوضحت أم التوأم، في تصريح صحافي، أن طفلتيها هما ثمرتان لزيجة “إفريقية أمريكية” خالصة، مما يعني أن بياض إحدى الشقيقتين ليس عائدا إلى والدها.