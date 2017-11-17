 الغامدي :يوضح ملابسات مشاجرة طالبين بـ “التربية الخاصة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الغامدي :يوضح ملابسات مشاجرة طالبين بـ “التربية الخاصة”

الغامدي :يوضح ملابسات مشاجرة طالبين بـ “التربية الخاصة”
المناطق _ الرياض

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية، للتحقيق في شجار وقع بين طالبين من التربية الخاصة؛ لمحاسبة من يثبت تقصيره، واتخاذ التدابير النظامية والتربوية التي تكفل عدم تكرار ما حدث مستقبلا، على أن ترفع بنتائجها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه، لاتخاذ ما يلزم نظاما.

وأوضح المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي، أنهم تقصوا الأسباب وتتبعوا ملابسات الموضوع، وتبين أن ما تم نتيجة شجار وقع بين الطالب وزميله من التربية الخاصة، وتواصلوا مع والد المصاب لاطلاعه على نتائج بحث الموضوع، فأبدى قناعته وتقديره للمدرسة على التعامل مع الموقف، وقدم اعتذاره على تعجله في نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التواصل مع المعنيين لمعرفة ملابساته، مقدرا للمختصين جهودهم.

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