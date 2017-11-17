 كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية من نصيب “هنوف الخالدية ” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية من نصيب “هنوف الخالدية ” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد روسيا تستخدم “الفيتو” ضد تحرك للأمم المتحدة بشأن سوريا الغامدي :يوضح ملابسات مشاجرة طالبين بـ “التربية الخاصة” توأم مختلف في لون البشرة يثير إعجاباً واسعاً وفاة ٧ وإصابة ٥ في حادث تصادم على طريق الجائزة بأضم التركي : المخالفين المصريين ما زال أمامهم مدة 6 أشهر للمغادرة رئيس نادي النهضة : ثقتنا في مدرب الفريق كبيرة رغم النتائج الأخيرة ترامب : يدعو مجلس الأمن الدولي بتجديد آلية التحقيق المشتركة للأسلحة الكيماوية في سوريا الفالح : نحتاج التركيز على تطوير واستخدام التقنيات والابتكارات لاستغلال جميع مصادر الطاقة بقرار من وزير الداخلية : الأسمري مديرًا عاماً للسجون ماذا يحدث لو شربت القهوة بالملح؟ بو عريش يحقق برونزية العرب للسباحة

كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية من نصيب “هنوف الخالدية ” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد

كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية من نصيب “هنوف الخالدية ” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد
المناطق _ محمد الغبيشي
ركض في الميدان وقلوب تتابع بلهف في منصة المهرجان ، منافسة وتنافس في السباق الخامس لميدان الفروسية بخمسةأشواط ، بحضور نائب وكيل الأمين للخدمات المهندس علي بن محمد القرني ورئيس أعضاء اللجنة التنفيذية المشرف على النادي سعادة الشريف هزاع بن شاكر العبدلي ، ومجموعة من أعضاء الشرف وملاك الخيل ومحبي رياضة الفروسية بعائلاتهم .

وجاءت نتائج السباق كتالي :
خطف الجواد – طه – لمالكه فيصل الحربي
درع وزارة الشؤون البلدية في شوطه الاول

وكان الثاني على جائزة النادي التقديرة خطفها الجواد – محتدا – لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي .

بينما الشوط الثالث  نالت الفرس – راعبية مكة – لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي درع وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وفي تنافس قوى بالشوط الرابع على درع وزارة الشؤون البلدية والقروية حصد  الجواد – هونست ديل – لفيصل الحربي  المركز الأول .

فيما كان الشوط الأساس لسباق الخميس على كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية  من نصيب الجواد – هنوف الخالدية – من مربط عذبة لأبناء الأمير عبدالعزيز بن أحمد .

يذكر أن القرني أشاد بما رآه من تنافس وحضىور وأدآء مميز لنادي الفروسية .

كما آبان دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ورجال الأعمال لمجتمع الفروسية . أضاف أن ما شاهده اليوم ينم عن مستقبل جيد لرياضة الفروسية ومدينة جدة بشكل عام ،
وفي رده على تكرار مثل هذا الحضور بشكل غير رسمي صرح بسعادته بهذا الأمر وسوف يصطحب أفراد عائلته الكريمة لحضور هذا المهرجان الحضاري الجميل مختتماً حديثه بشكر القائمين على النادي ومتمنياً لهم التوفيق والسداد .

وفي ختام السباق سلم راعي الحفل الكأس والدروع التذكارية على الفائزين .
كما قدم الشريف هزاع بن شاكر العبدلي  درعاً تذكارياً لراعي الحفل بمناسبة رعايته الكريمة ، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

 

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