الناجون من الأزمة القلبية أكثر عرضة للخرف

أفادت دراسة دنماركية حديثة، بأن الناجين من النوبات القلبية، يزيد خطر إصابتهم بمرض الخرف الوعائي.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة آرهوس الدنماركية، ونشروا نتائجها في دورية Circulation العلمية.

وتحدث الأزمة القلبية عندما يحدث انسداد في تدفق الدم الواصل للقلب، غالبًا بسبب تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، مما يتسبب في تكون لويحة في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية).

ويمكن لتدفق الدم المتقطع هذا التسبب في تلف جزء من عضلة القلب، وغالباً ما تكون النوبة القلبية طارئًا طبيًا يهدد حياة المريض ويستدعي الرعاية الطبية الفورية، التي تنقذ حياة المريض.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون ما يقرب من 200 ألف شخص من الناجين من النوبات القلبية، في السنة الأولى من إصابتهم بأزمة قلبية، وكان ذلك خلال الفترة من 1980 – 2012.

ووجد الباحثون أن النوبة القلبية ترتبط بزيادة خطر الخرف الوعائي بنسبة %35، مشيرين إلى أن زيادة خطر الإصابة بالخرف في حد ذاتها تحتاج دراسة إمكانية اتخاذ تدابير وقائية مثل الأدوية ذات الصلة بالمرض وأسلوب الحياة الصحي.

والخرَف الوعائي هو ثاني أكثر أمراض الخرَف شيوعًا بعد مرض ألزهايمر عند كبار السن، ويؤثر في 9.3 ملايين شخص على مستوى العالم.