 جدة: «4» إصابات في حادث تصادم عنيف نتيجة السرعة الزائدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جدة: «4» إصابات في حادث تصادم عنيف نتيجة السرعة الزائدة

جدة: «4» إصابات في حادث تصادم عنيف نتيجة السرعة الزائدة
المناطق_جدة

تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي “997” بمحافظة جدة بلاغًا عن حادث تصادم عنيف مساء البارحة وأسفر عن 4 إصابات نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة قدمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن فرقتان إسعاف وفرقة استجابة متقدمة باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين بالموقع.

وقد تم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى شرق جدة. وأهاب المتحدث الرسمي بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة، متمنيًا السلامة للجميع.

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