«موزيلا» تعيد تصميم فايرفوكس بالكامل

قامت مؤسسة موزيلا بإعادة تصميم متصفح فايرفوكس بالكامل، حيث أطلقت المؤسسة الأمريكية حالياً الإصدار 57 الجديد كوانتوم، الذي يمتاز بتصميم جديد ويوفر للمطورين قفزة كبيرة فيما يتعلق بسرعة تصفح مواقع الويب بفضل محرك المتصفح، الذي تم تجديده بشكل عام.

ويظهر التصميم الجديد في واجهة المستخدم، فوتون المطورة، والتي تمتاز بأشرطة قوائم أنيقة مع إعادة تصميم الأزرار والأيقونات مجددا، كما قامت شركة موزيلا بدمج خدمة بوكت في المتصفح، والتي تتيح للمستخدم إمكانية تخزين صفحات الويب لقراءتها في وقت لاحق.

وقطعت موزيلا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للمتصفح، حيث لن يعمل مع الإصدار 57 الجديد إلا الأدوات المتوافقة مع واجهة Webextension الجديدة، وإذا لم يُعدل المطورون برامجهم الإضافية، فإنها لن تعمل مع المتصفح الجديد.

وتتمتع الواجهة الجديدة بميزة أنها متوافقة مع بنية العمليات المتعددة الخاصة بمتصفح فايرفوكس، وهذا يعني أن الأدوات الإضافية يمكن أن تحصل على عملية الحوسبة الخاصة بها، وهو ما يعمل على تسريع وتيرة العمل بشكل عام، وتجدر الإشارة إلى أن متصفح غوغل كروم يعتمد على هذه البنية المتطورة منذ فترة طويلة.