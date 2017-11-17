 الخدمة المدنية: أكثر من «1700» وظيفة صحية لم يتقدم عليها أحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية: أكثر من «1700» وظيفة صحية لم يتقدم عليها أحد

الخدمة المدنية: أكثر من «1700» وظيفة صحية لم يتقدم عليها أحد
المناطق_الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن 1753 وظيفة من أصل 3360 وظيفة صحية، تم طرحها للمواطنين والمواطنات خلال الشهر الحالي لم يتقدم عليها أحد، أو رُشّح مَن تقدم لها على رغبة أفضل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حمد المنيف، إن الوظائف الصحية المتبقية من الإعلان الأخير أما لم يتقدم عليها أحد أو رُشح من تقدم عليها على رغبات أفضل، علما بأن أغلب هذه الوظائف تمثلت في طبيب مقيم، وسيتم نشر تفاصيلها بعد الترشيح النهائي.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت اليوم أسماء 1607 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ودعتهم لمراجعة فروعها المختلفة لإجراءات المطابقة النهائية لبياناتهم، اعتباراً من الأحد المقبل.

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