قائد الأهلي يخضع للتحقيق والغموض يُحيط بمصيره

وصلت قضية حارس المرمى الدولي السعودي محمد العويس إلى منعطف جديد بعدما كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية أن التحقيقات أثبتت أن اللاعب محمد العويس تلقى خمسة ملايين ريال قبل دخوله الفترة الحرة من عضو شرف للنادي الأهلي، وليس من والده كما قال في التحقيقات السابقة.

وأكد آل شيخ أن المبلغ الذي أدخل إلى حساب محمد العويس قبل دخوله إلى الفترة الحرة كان عن طريق تركي الزهراني، الذي تلقاها من اللاعب تيسير الجاسم وانتهت قضية محمد العويس بالتصالح بين الشباب والأهلي قبل صدور القرار من مركز التحكيم، الشباب راضٍ بالتسوية التي توصل لها مع الأهلي، انتهت الأزمة أخيرًا.

وذكرت بعض التقارير المحلية بأن تيسير الجاسم، قائد الأهلي، ولاعب المنتخب السعودي،عاد أمس الأربعاء، إلى جدة، قادما من لشبونة، عاصمة البرتغال، بعد انتهاء معسكر “الأخضر”، استعدادا لمونديال روسيا 2018.