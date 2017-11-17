 متضررو زلزال إيران ساخطون من تباطؤ حكومتهم في تقدم المساعدات لهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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متضررو زلزال إيران ساخطون من تباطؤ حكومتهم في تقدم المساعدات لهم

المناطق-الرياض

على الرغم من تعهد رئيس حكومة النظام الإيراني “حسن روحاني” قبل أيام، لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم “كرمانشاه” شمال غرب إيران والمحاذي للحدود العراقية، بتقديم الدعم اللازم لهم، إلا أن تلك المساعدات لم تكن بحجم الكارثة.

وأسخط تباطؤ الحكومة الإيرانية في تقديم الدعم اللازم سكان الإقليم، الذين عبروا عن سخطهم في مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين على حكومتهم مسارعتها في تقديم الدعم لحكومات بعض الدول إضافة للعديد من المليشيات المسلحة في المنطقة.

وكان إقليم “كرمانشاه”، قد تعرض لهزة ارضية مدمرة بلغت درجتها “7.3” على مقياس رختر، وتسببت الهزة في مقتل “474” وجرح أكثر من “9” آلاف إيراني في المحافظة، ورغم حجم الدمار إلا أن الحكومة الإيرانية لا تزال تتباطأ في تقديم الدعم اللازم لهم.

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