الأفلاج .. يقظة رجال الأمن تطيح بعربي حاول تهريب خادمة بهوية والدته

نجحت يقظة رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من الإطاحة بمقيم عربي حاول تهريب خادمة أفريقية بهوية والدته.

وكان رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا مساء أمس في مركبة من نوع “كورولا” قادمة من الجنوب باتجاه مدينة الرياض يقودها شاب عربي في العقد الثاني من عمره، وبرفقته سيدة حاولت التضليل على رجال الأمن بأنها والدته وذلك بإبراز هوية إقامة عائلة، وبعد استجوابه اتضح أن السيدة المرافقة له خادمة من جنسية إثيوبية حاول تهريبها.

وأضاف المصدر، أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه ومرافقته للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.