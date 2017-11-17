 أمانة الرياض تغلق منزلا حول لمطعم بشكل مخالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الرياض تغلق منزلا حول لمطعم بشكل مخالف

أمانة الرياض تغلق منزلا حول لمطعم بشكل مخالف
المناطق- الرياض

أغلقت بلدية المعذر التابعة لأمانة منطقة الرياض احد المنازل السكنية الذي تم تحويله الى مطعم بشكل مخالف للنظام وبتفتيش الموقع تبين وجود كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وتم تسليم العمالة المخالفة لشرطة المعذر لاتخاذ اللازم.
ذكر ذلك المهندس ابراهيم البكري رئيس بلدية المعذر واشار الى ان جولات البلدية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة في المنشآت حفاظا على الصحة العامة .
واكد المهندس البكري ان المواطن والمقيم عين للأمانة حاثهم بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف ٩٤٠ أو عبر التطبيق الأمانة.

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