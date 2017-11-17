 الكرملين: القمة الروسية الإيرانية التركية ستناقش التسوية السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الكرملين: القمة الروسية الإيرانية التركية ستناقش التسوية السورية

الكرملين: القمة الروسية الإيرانية التركية ستناقش التسوية السورية
المناطق - وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن لقاء زعماء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي سيتناول مجمل القضايا الخاصة بالتسوية السورية.

وأضاف بيسكوف أن القمة الثلاثية، التي تعقد في 22 من الشهر الجاري في منتجع سوتشي الروسي، ستتناول كافة القضايا السورية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع أن موعد مؤتمر الحوار الوطني السوري لم يحدد بعد.

كان المتحدث باسم الرئاسة التركية قد قال أمس الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي والإيراني فلاديمير بوتين وحسن روحاني على الترتيب سيبحثون جهوداً تهدف إلى خفض العنف في سوريا، إلى جانب إيصال مساعدات إنسانية للمنطقة.

ويعتبر لقاء أردوغان مع بوتين في سوتشي هو السادس بينهما خلال العام الجاري ويأتي بعد أكثر من أسبوع على آخر زيارة له إلى موسكو.

يشار إلى أن روسيا وتركيا وإيران هى الضامنة لاتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا التي تشهد قتالاً بين القوات الحكومية وتنظيمات متطرفة وعناصر المعارضة المسلحة منذ اندلاع الثورة في سوريا في مطلع عام 2011.

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