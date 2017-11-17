 الجيش العراقي يستعيد قضاء راوة بالكامل من داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش العراقي يستعيد قضاء راوة بالكامل من داعش

الجيش العراقي يستعيد قضاء راوة بالكامل من داعش
المناطق - وكالات

قال الجيش العراقي في بيان “إن القوات العراقية استعادت السيطرة على بلدة راوة الحدودية آخر بلدة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش”.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان من قيادة العمليات المشتركة إن القوات “تحرر قضاء راوة بالكامل ونرفع العلم العراقي فوق مبانيها”.

وكان الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، قد قال في وقت سابق من اليوم “إن قطعات قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي حررت أحياء في قضاء راوة من سيطرة تنظيم داعش أقصى غربي العراق”.

وقال في بيان صحافي “إن الأحياء المحررة هي أبو كوه – البوعبيد – القادسية – الازرشية في الجزء الغربي لمركز قضاء راوة”.

كانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت انطلاق عملية تحرير قضاء راوة من سيطرة تنظيم داعش فجر اليوم الجمعة.

وأضاف بيان لخلية الإعلام الحربي “انطلقت فجر اليوم عملية تحرير قضاء راوة أخر معاقل تنظيم داعش في العراق”.

وكان  قائد الفرقة السابعة للجيش العراقي، اللواء الركن نومان الزوبعي، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة انطلاق عملية تحرير قضاء راوة.

وقال الزوبعي في تصريح صحافي “شرعت قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بالفرقة السابعة، يساندها الحشد العشائري وطيران الجيش والتحالف الدولي، باقتحام قضاء رواه، اخر معقل لعصابات داعش في العراق، من ثلاثة محاور”.

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