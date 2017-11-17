 القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بحائل ينظم فعالية عن سرطان الثدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بحائل ينظم فعالية عن سرطان الثدي

القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بحائل ينظم فعالية عن سرطان الثدي
المناطق - حائل

نظم مركز التنمية الاجتماعية بحائل ممثلة في القسم النسائي فعالية عن  سرطان الثدي بالتعاون مع كرسي بقشان لابحاث سرطان الثدي بجامعة حائل  وبدأ البرنامج التثقيفي من الرابعة عصرا وحتى التاسعة والنصف مساءا  بحضور المساعدة لمدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاشراف النسائي الأستاذة  نجلاء النزهة و 72 من السيدات وفريق من المتطوعات ممثلة في حضور شيخة المثيب رئيسة فريق عطاء التطوعي و  المتدربات في نادي الحي ( ارتقاء )  وبعض منسوبات المركز .. ومثل المشاركون  من كرسي بقشان لابحاث سرطان الثدي بجامعة حائل  ( د. هبة عاشور ـ د . خالد الشمري )ومجموعة من المتطوعات مع الكرسي ..
وأوضحت فايزه حمد العجلان الشمري رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بحائل انه تم تجهيز الصالة بالطاولات والكراسي  وجهاز العرض وشاشة العرض علاوة علی حضور الدكتور  خالد الشمري احد المسئولين في كرسي بقشان لترتيب الركن التعريفي التثقيفي حول المرض والوقاية وكذلك الاشراف على تجهيز كل مايتعلق بانجاح البرنامج
وكذلك اشرافه على تجهيز عيادة للفحص المبدئي للثدي و فحص السكر والضغط ، مزودة بطبيبة نساء  وممرضتين
وأشارت الشمري ان البرنامج اشتمل علی كلمة للدكتورة هبة عاشور وكيلة كلية الصيدلية كما تم عرض عن المرض
ومحاضرة للاخصائية  تمام اللويش حول المرض واعراضه وأنواع الفحص والفحص الذاتي ومراحل العلاج كما قامت المتطوعات بتوزيع المطويات على الحضور وكذلك توزيع الاستبيان على الحضور  .
وشكرت جهود كرسي بقشان بجامعة حائل لابحاث سرطان الثدي وتعاونها الرائع مع مركز التنمية في ابراز مثل هذه البرامج .
الی ذلك قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح محمد العياد شكره البالغ لجهود مركز التنمية الاجتماعية ممثلة في القسم النسائي والقائمات علی تنظيم مثل هذه البرامج الحيوية التي تخدم خطط البرامج مشيدا  بجهود كرسي بقشان بجامعة حائل لابحاث سرطان الثدي وجميع القائمين عليه والمتطوعين مع مركز التنمية

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