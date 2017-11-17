“المقتنع” يخطف كأس التلفزيون في سباق فروسية القصيم

حقق الجواد “المقتنع” كأس تلفزيون منطقة القصيم ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بقيادة الخيال نواف الفيروز بزمن وقدره 1.57 دقيقة في الشوط السابع والمخصص لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2014 وسط منافسة 18 جواداً ، في حفل سباق الخيل السابع لميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم على جوائز الدعم الثاني المقدم من سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، حيث توج مدير عام الميدان صالح الفوزان في نهاية السباق بمشاركة مدير تلفزيون القصيم فهد العمر الكأس لمالك الجواد المقتنع بسام العليان.

وحقق الجواد شقران جوده لمالكه سعود الدامر بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء المركز الأول في الشوط الأول والمخصص لمفتوح الدرجات للخيل العربية مواليد 2015، بعد أن قطع مسافة 1200 متر بزمن وقدره 1.25 دقيقة.

وفي الشوط الثاني لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2015 ، حل في المركز الأول الجواد أبو يوسف لمالكه محمد العليوي بقيادة الخيال عادل الفريدي ، بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.43 دقيقة.

وجاء في المركز الأول للشوط الثالث والمخصص لخيل مفتوح الدرجات “أفراس” الفرس نجمة بانديني لإسطبل الحسام بقيادة الخيال خالد الرويشد بعد أن قطعة مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.58 دقيقة.

وحل في المركز الأول للشوط الرابع والمخصص لخيل الدرجة المبتدئة عمر 4 سنوات فأكثر الجواد داكوك لمالكه دخيل الدخيل بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.59 دقيقة.

وحقق المركز الأول في الشوط الخامس مفتوح لخيل مفتوح الدرجات ، الجواد مخاشر لمالكه محمد الشويب بقيادة الخيال نواف الفيروز ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.58 دقيقة.

وفي الشوط السادس لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2014 جاء في المركز الأول الجواد المقتنع لمالكه بسام العليان بقيادة الخيال نواف الفيروز بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.57 دقيقة.