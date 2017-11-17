محافظ عيون الجواء يشهد انطلاقة فعاليات الكرنفال

شهد محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف فعاليات كرنفال الجواء ، حيث دشن الفعاليات المقامة بالمسرح الروماني بميدان الاحتفالات وتجول على الفعاليات والأركان . وتضمن الكرنفال عدداً من الفعاليات والأنشطة والعروض التي شملت كافة شرائح المجتمع . وأشاد محافظ عيون الجواء خلال جولته بتنوع الفعاليات وشموليتها والتي استهدفت كافة أفراد الأسرة لتقدم التوعية والتثقيف إلى جانب الترفية والتسلية مشيداً بدور بلدية المحافظة ولجنة الشباب على مابذلوه من جهود متميزة لإقامة الفعالية ولتكون متنفساً توعوياً وتثقيفياً وترفيهياً يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع .

وكان الكرنفال قد تضمن عدداً من الفعاليات والمشاركات للجهات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية حيث اشتمل البرنامج على معارض توعوية صحية وبيئية وقوافل تثقيفية للتوعية بمخاطر المخدرات والتدخين وركن للجنة الشباب يستعرض أهداف المجلس ورؤيته كما احتوى المعرض على مشاركة لحملة معاً ضد الارهاب والفكر الضال ، إضافة لركن الفن التشكيلي والألعاب الالكترونية المبتكرة كما اشتمل برنامج الفعاليات على عروض للخيل والطيران الشراعي والسيارات الدراجات النارية وكذلك عروض السكيت وعربة الأطعمة ، وشهد الكرنفال حضوراً كبيراً من الزوار .