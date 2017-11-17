 محافظ عيون الجواء يشهد انطلاقة فعاليات الكرنفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ عيون الجواء يشهد انطلاقة فعاليات الكرنفال “المقتنع” يخطف كأس التلفزيون في سباق فروسية القصيم القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بحائل ينظم فعالية عن سرطان الثدي بالفيديو ورود الزيارة تزال بعد انتهائها بحفر الباطن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري بقنبلة في العاصمة الأفغانية كابول ضبط ٢٤٩ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم بالحملة الميدانية “وطن بلا مخالف” الكلية التقنية بنجران تستمر في تنفيذ البرامج المساندة لمنسوبيها وزارة الاتصالات وسيمنز توقّعان مذكرة تفاهم لتحفيز التحوّل الصناعي الرقمي في المملكة غدًا السبت .. “وزير الزراعة” يتفقد محطة الشقيق ويلتقي المزارعين في حائل اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة المسؤولية الاجتماعية تشارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

محافظ عيون الجواء يشهد انطلاقة فعاليات الكرنفال

محافظ عيون الجواء يشهد انطلاقة فعاليات الكرنفال
المناطق - عيون الجواء

شهد محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف فعاليات كرنفال الجواء  ، حيث دشن الفعاليات المقامة بالمسرح الروماني بميدان الاحتفالات وتجول على الفعاليات والأركان  . وتضمن الكرنفال عدداً من الفعاليات والأنشطة والعروض التي شملت كافة شرائح المجتمع . وأشاد محافظ عيون الجواء خلال جولته بتنوع الفعاليات وشموليتها والتي استهدفت كافة أفراد الأسرة لتقدم التوعية والتثقيف إلى جانب الترفية والتسلية مشيداً بدور بلدية المحافظة ولجنة الشباب على مابذلوه من جهود متميزة لإقامة الفعالية ولتكون متنفساً توعوياً وتثقيفياً وترفيهياً يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع  .
وكان  الكرنفال قد تضمن عدداً من الفعاليات والمشاركات للجهات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية حيث اشتمل البرنامج على معارض توعوية صحية وبيئية وقوافل تثقيفية للتوعية بمخاطر المخدرات والتدخين وركن للجنة الشباب يستعرض أهداف المجلس ورؤيته كما احتوى المعرض على مشاركة لحملة معاً ضد الارهاب والفكر الضال ، إضافة لركن الفن التشكيلي والألعاب الالكترونية المبتكرة كما اشتمل برنامج الفعاليات على عروض للخيل والطيران الشراعي والسيارات الدراجات النارية وكذلك عروض السكيت وعربة الأطعمة ، وشهد الكرنفال حضوراً كبيراً من الزوار .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>