 “الصحة” تنشر مقطع توعوي تحذيري في حسابها في تويتر حول خطورة الزيوت المهدرجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الصحة” تنشر مقطع توعوي تحذيري في حسابها في تويتر حول خطورة الزيوت المهدرجة محافظ عيون الجواء يشهد انطلاقة فعاليات الكرنفال “المقتنع” يخطف كأس التلفزيون في سباق فروسية القصيم القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بحائل ينظم فعالية عن سرطان الثدي بالفيديو ورود الزيارة تزال بعد انتهائها بحفر الباطن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري بقنبلة في العاصمة الأفغانية كابول ضبط ٢٤٩ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم بالحملة الميدانية “وطن بلا مخالف” الكلية التقنية بنجران تستمر في تنفيذ البرامج المساندة لمنسوبيها وزارة الاتصالات وسيمنز توقّعان مذكرة تفاهم لتحفيز التحوّل الصناعي الرقمي في المملكة غدًا السبت .. “وزير الزراعة” يتفقد محطة الشقيق ويلتقي المزارعين في حائل اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة المسؤولية الاجتماعية تشارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري

“الصحة” تنشر مقطع توعوي تحذيري في حسابها في تويتر حول خطورة الزيوت المهدرجة

“الصحة” تنشر مقطع توعوي تحذيري في حسابها في تويتر حول خطورة الزيوت المهدرجة
واس - الرياض

شدّدت وزارة الصحة على خطورة الزيوت المهدرجة (المتحولة) على صحة الفرد والمجتمع، وما تسببه من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول الضار والدهون الثلاثية ، بالإضافة إلو خفض مستوى الكولسترول النافع بالدم.
ونشرت الوزارة في حسابها في تويتر مقطع فيديو توعوي، “وهو أحد الأعمال المشاركة في جائزة وعي” تضمن المقطع التوعوي شرحاً عن رحلة تحويل الزيوت النباتية الطبيعية إلى الدهون المتحولة، حيث تكون في الأصل زيوتاً طبيعية، لكن تقوم بعض شركات الطعام بتحويل الزيوت الصحية من خلال عملية صناعية تسمى الهدرجة ؛ بغرض زيادة فترة صلاحية المنتج والمحافظة على الطعم والقوام.
وتعمل هذه العملية على تحويل الزيوت من الحالة الطبيعية السائلة إلى حالة صلبة أو شبه صلبة ضارة، من خلال تسخين الزيوت في غلايات تحت درجة حرارة مرتفعة ، ثم يُضخ فيها غاز الهيدروجين تحت ضغط عالي، هذه الهدرجة تقضي على المواد الغذائية و تغير من الخصائص الصحية التي تمتلكها الزيوت النباتية.
وبين المقطع أن الزيوت النباتية المتحولة تزيد نسبة الكلوسترول الضار ، وتسبب أمراض القلب التاجية ، إلى جانب تدني مناعة جسم الإنسان، وزيادة الوزن والسكري النوع الثاني ، حيث توصل باحثون من جامعة هارفارد إلى أن استبدال الدهون المهدرجة بالدهون النباتية غير المشبعة يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 40%‏ .
وتضمن المقطع الإشارة إلى أن عدد من الدول منعت استخدام الزيوت المهدرجة بسبب ضررها، منها الدنمارك وهنجاريا والأردن.
وأبان المقطع التوعوي أنه يتم الحصول على هذه الدهون المتحولة من عدة مصادر ، أكثرها استهلاكاً المنتجات المصنعة مثل : الوجبات السريعة ، والمخبوزات الجاهزة والفطائر المغلفة، الشوربات الجاهزة والنودلز، البطاطس المقرمشة (الشبسات) والأطعمة المقلية المجمدة ، وبعض أنواع زبدة الفول السوداني ومبيضات القهوة .
كما أوضح المقطع ضرورة قراءة مكونات أي منتج قبل شرائه ، للتأكد من عدم وجود عبارة(مهدرج جزئياً) أو يحوي (سمن نباتي).

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