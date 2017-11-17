“الصحة” تنشر مقطع توعوي تحذيري في حسابها في تويتر حول خطورة الزيوت المهدرجة

شدّدت وزارة الصحة على خطورة الزيوت المهدرجة (المتحولة) على صحة الفرد والمجتمع، وما تسببه من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول الضار والدهون الثلاثية ، بالإضافة إلو خفض مستوى الكولسترول النافع بالدم.

ونشرت الوزارة في حسابها في تويتر مقطع فيديو توعوي، “وهو أحد الأعمال المشاركة في جائزة وعي” تضمن المقطع التوعوي شرحاً عن رحلة تحويل الزيوت النباتية الطبيعية إلى الدهون المتحولة، حيث تكون في الأصل زيوتاً طبيعية، لكن تقوم بعض شركات الطعام بتحويل الزيوت الصحية من خلال عملية صناعية تسمى الهدرجة ؛ بغرض زيادة فترة صلاحية المنتج والمحافظة على الطعم والقوام.

وتعمل هذه العملية على تحويل الزيوت من الحالة الطبيعية السائلة إلى حالة صلبة أو شبه صلبة ضارة، من خلال تسخين الزيوت في غلايات تحت درجة حرارة مرتفعة ، ثم يُضخ فيها غاز الهيدروجين تحت ضغط عالي، هذه الهدرجة تقضي على المواد الغذائية و تغير من الخصائص الصحية التي تمتلكها الزيوت النباتية.

وبين المقطع أن الزيوت النباتية المتحولة تزيد نسبة الكلوسترول الضار ، وتسبب أمراض القلب التاجية ، إلى جانب تدني مناعة جسم الإنسان، وزيادة الوزن والسكري النوع الثاني ، حيث توصل باحثون من جامعة هارفارد إلى أن استبدال الدهون المهدرجة بالدهون النباتية غير المشبعة يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 40%‏ .

وتضمن المقطع الإشارة إلى أن عدد من الدول منعت استخدام الزيوت المهدرجة بسبب ضررها، منها الدنمارك وهنجاريا والأردن.

وأبان المقطع التوعوي أنه يتم الحصول على هذه الدهون المتحولة من عدة مصادر ، أكثرها استهلاكاً المنتجات المصنعة مثل : الوجبات السريعة ، والمخبوزات الجاهزة والفطائر المغلفة، الشوربات الجاهزة والنودلز، البطاطس المقرمشة (الشبسات) والأطعمة المقلية المجمدة ، وبعض أنواع زبدة الفول السوداني ومبيضات القهوة .

كما أوضح المقطع ضرورة قراءة مكونات أي منتج قبل شرائه ، للتأكد من عدم وجود عبارة(مهدرج جزئياً) أو يحوي (سمن نباتي).