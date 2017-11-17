جمعية “سكر” تحاصر “السكري” باليوم العالمي

أقامت الجمعية الخيرية لداء السكري والغدد الصماء “سكر” بالقصيم اليوم معرضا تثقيفيا نوعيا بمناسبة اليوم العالمي للسكري وذلك باسواق العثيم بمدينة بريدة .

وياتي المعرض سعيا من الجمعية لمحاصرة انتشار مرض السكري والضبط الصحي للمصابين به تحت شعار ” تحكم بالسكر ترتاح أكثر ”

ودشن الاستاذ احمد التويجري رئيس مجلس ادارة جمعية سكر المعرض موضحا أن الجمعية تهدف الى مساعدة المجتمع وتوعيته ميدانيا لخطر داء السكري والقدرة على اجتنابه أو التعامل معه بشكل يبعد التوتر والقلق للمصاب عبر اتباع التعليمات الصحية الموجودة بالمعرض من خلال خبرات طبية تعمل بلجنة التثقيف بالجمعية .

وقدم التويجري شكره وتقديره للداعمين لانشطة الجمعية وكذلك رئيس لجنة التثقيف الدكتور سليمان الحربي وللدكتورة منى الراشد المشرفة العامة على المعرض وكافة زملائهما وزميلاتهما على التميز والابداع الذي لاقى اصداء واسعة ولله الحمد .

ويحتوي المعرض على اركان للعناية بالصحة والتغذية الصحية وقياس كتلة الجسم على باطن القدمين وركن خاص القدم السمري وكذلك الركن الدوائي والذي يقدم توعية تناول الدواء للمرضى بالسكري