التويجري يتفقد مشروع درء أخطار السيول بالمحافظة 

تفقد رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة حيث أطلع على سير العمل وماتحقق من إنجازات طوال الفترة الماضية والمراحل الجاري تنفيذها حاليا والتقى مع المقاول المنفذ واستشاري المشروع.

وأكد التويجري على الاهتمام بالمشاريع والعمل على سرعة إنجازها وفق المواصفات التي أعدت من أجلها ومشدداً على المقاولين المنفذين والمتعهدين بالالتزام بالخطة الزمنية وتطبيق الجودة في كل الأعمال ، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق كافة من أجل سلامة مستخدمي الطرق .

كما شدد التويجري على ضرورة تكثيف الجهود والاستعداد التام قبل موسم هطول الأمطار بتهذيب مجاري الأودية وتنظيفها وإزالة ما يرفض جريانها من عوائق.

رافقه خلال الجولة رئيس الشؤون الفنية ناصر بن سليمان أبو راس .