مابين قصائد في حب الأم والاهازيج .. مشاعل الخير يحتفي بـ 80 مسنة

نظم قسم الخدمة الاجتماعية بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخيربالتعاون مع مدارس الجامعة أمس الخميس برنامج تواصل لرعاية المسنات وذلك في مقر المركز بالدمام بحضور 80 مسنة .

وقد بدأ البرنامج بتلاوة عطره لآيات من الذكر الحكيم ومن ثم رحبت مديرة المركز الأستاذة رؤى باحارث بالحضور وأعربت عن سعادتها بما وصل إليه برنامج رعاية المسنات من لقاءات وبرامج تأهيلية وتثقيفية وترفيهية لصالح مسنات المنطقة الشرقية ، بما يدخل عليهن السرور والبهجة ، وتتالت الفقرات مابين قصيدة في حب الأم والزفة الشعبية التي امتزجت بالأهازيج والأغاني الشعبيه ، واختتم بتوزيع الهدايا على المسنات.

والجدير بالذكر ان البرنامج يسعى لتحقيق الشراكة والتعاون الاجتماعي بين الجهات ذات العلاقة لخدمة كبار السن، إضافة إلى استثمار وقت المسنات ، احتضان المسنات من نواح اجتماعية وصحية ونفسيه ، وتقديم برنامج تنموي وترفيهي وحواري، وتبادل الخبرات والأحاديث، والتواصل الدائم بينهن وبين المركز ، وأيضاً فتح باب التطوع للفتيات لخدمة المسنات ورعايتهن.