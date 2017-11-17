 أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق في وفاة والدته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق في وفاة والدته

أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق في وفاة والدته
المناطق - تبوك

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق أحمد بن مبروك الحجيلي بوفاة والدته رحمها الله .
وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأحمد الحجيلي ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدتهم سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
من جهته أعرب أحمد الحجيلي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته

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