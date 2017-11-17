 “بأيدي مكية٢” يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية لوظائف محاضر الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل تقرير بخصوص حملة ترامب شاحن آي فون يصعق فتاة فيتنامية حتى الموت دياز: الهلال يمر بأفضل حالاته الفنية ونستطيع أن نفرض إيقاعنا في مواجهة الغد تعليم حائل يستضيف 45 إدارة تعليمية لإقامة برنامج «تطوير البيئة المدرسية في المرحلة الابتدائية»   مدارس أجيال اليمامة بشرق الرياض تنظم مشروع ( إنجازي ) (أنت قدوة ) تحصل على المركز الأول في مبادرات تعليم حائل “بأيدي مكية٢” يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الدكتور الربيعة : المعابر اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية مفتوحة لجميع المساعدات بين الجبيل والطائف : بث مباشر لتنفيذ برنامج تدريبي بين مدرستين ثانويتين للحد من العنف اللفظي “بن مستور ” شيخاً لقبائل أحلاف باللّسود بقلوة  الحريري : إقامتي في المملكة من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي

“بأيدي مكية٢” يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

“بأيدي مكية٢” يستقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة
المناطق - مكة - عادل الزهراني

استقبل معرض “بأيدي مكية٢” مساء امس الخميس الموافق السابع والعشرون من شهر صفر لعام 1439هـ مدير مركز التنمية الاجتماعبة بمكة المكرمة يتقدمهم أ.ساعد بن محيل السواط، يرافقه مدير قسم الجمعيات أ.محمد الشهري، ومسؤولي العلاقات العامة.
حيث كان في استقبالهم مدير عام شركة “شبه الجزيرة” القائمة على المعرض أ.مروان باعارمة، ومديرة القسم النسائي أ.جوهرة الشريف، ومسؤولات العلاقات العامة.

تم الاطلاع خلالها على النسخة الثانية من معرض (بأيدي مكية) والذي تميز بجودة في المنتجات، وعناية تامة بالمخرج وطريقة تقديمه.
بالاضافة الى زيارة مجموعة “روز باريس” والمتخصصة في تصميم وتنسيق الحفلات، بكافة المستلزمات.

هذا وقد أعرب “السواط” عن إعجابه وتقديره بما رآه من مشاريع وطنية ضخمة، تحرص على تحقيق التوطين والاستدامة المالية للأسر.
وأكّد على إستعداد مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة لدعم التعاون مع “شبه الجزيرة” في سبيل خدمة الأسر المنتجة.

يُذكر أن معرض “بأيدي مكية٢”قد افتتح يوم السبت الماضي، وينطلق بحلته الجديدة على مدى عشرة أيام قادمة ليستقبل عددًا من الضيوف من أعلام مكة وأعيانها، والإعلاميين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>