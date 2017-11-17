 (أنت قدوة ) تحصل على المركز الأول في مبادرات تعليم حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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(أنت قدوة ) تحصل على المركز الأول في مبادرات تعليم حائل

(أنت قدوة ) تحصل على المركز الأول في مبادرات تعليم حائل
المناطق - حائل

أقامت إدارة التدريب والابتعاث بالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي بحائل  برنامج تدريبي بعنوان ( المبادرات والتجارب التربوية ) للمدرب الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان المزيني يومي الأربعاء والخميس 26ـ 27 /2/1439هـ بصالة بيت الطالب لمشرفي النشاط ورواد النشاط المفرغين بالمدارس الحكومية والخاصة بمنطقة حائل .
أفتتح البرنامج مساعد مدير إدارة النشاط الطلابي رئيس قسم النشاط الاجتماعي الأستاذ فريح الدحيلان بكلمة رحب فيها بالمدرب والحضور من مشرفين ورواد نشاط وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم مع البرنامج متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الهدف الذي أقيم البرنامج من أجله .
ويهدف البرنامج للخروج بمبادرة يتم تطبيقها في الميدان التعليمي من خلال طرح ورؤى مشرفي ورواد النشاط حيث تم اقتراح 109 مبادرات في اليوم الأول من قبل المشاركين في البرنامج وتم تطبيق المراحل السبع وهي العصف الذهني والانتقاء والتبني والعرض و التسويق والتصويت ثم النتائج ، وقد تم تشكيل فريق العمل في عدة جوانب هي ( فريق الصياغة وفريق الإعلام وفريق المعايير و فريق التقارير ) وفي ختام اليوم الثاني وبعد تطبيق المراحل فازت بالمركز الأول مبادرة ( أنت قدوة ) بينما حصلت مبادرة ( فسحتي لصحتي ) على المركز الثاني بعد فرز الأصوات حيث تولى فريق الفرز والتدقيق المشرف التربوي عبد العزيز السويلم و رائد النشاط خالد النغيمش .
وسوف يتم العمل على تطبيقها بالميدان التعليمي .

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