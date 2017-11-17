دياز: الهلال يمر بأفضل حالاته الفنية ونستطيع أن نفرض إيقاعنا في مواجهة الغد

قال دياز مدرب نادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز أن الهلال سيلعب غداً مباراة هامة للغاية مؤكدا أن الفريق يمر بأفضل حالاته الفنية وباستطاعته نفرض إيقاعه في مواجهة الغد بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والذي سيقام في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة “أكملنا جاهزيتنا عبر معسكر أبوظبي ، وأتمنى أن يكون النهائي يليق بمستوى الحدث وأن نسعد جماهيرنا بهذا اللقب وكل لاعب يتمنى المشاركة في هذه المباراة، وفريقنا يسير بطريقة جيدة ، والنهائي سيكون 180 دقيقة وليس 90 دقيقة فقط ، وسنقاتل للعب كل دقائق المباراتين بالشكل المطلوب”.

وأضاف “تابعت فريق أوراوا بشكل جيد، وهو أفضل من يمثل فرق اليابان في هذه الفترة وهو فريق جدير بالوصول لهذه المباراة النهائية ويستحق وفريقي يمر بأفضل حالاته الفنية ويجب أن نستغل ذلك في المباراة النهائية ، والفريق الذي سيتحكم بأعصابه سيسيطر على المباراة”.

وزاد “واثق من تقديم فريقي لمباراة جيدة ، ومن خلال دراستي لفريق أوراوا سنتمكن من إيقاف مفاتيح اللعب لديهم ويجب على الفريق الياباني أن يضع في حسبانه وبشكل جدي قوة هجومنا واللاعبون وصلوا لجاهزية كاملة لهذه المباراة ولديهم من الخبرة مايكفي للتعامل مع مثل هذه المباريات ، والدليل ماقدمه اللاعبون بعد طرد لاعب من فريقنا أمام بيروزي الإيراني والفوز بنتيجة عريضة حينها”.

وأضاف “سنحاول فرض هويتنا من الدقيقة الأولى للمباراة وتعودنا دائما أن يكون فريقنا هو المبادر هجومياً الكل يريد هذا اللقب ودخول التاريخ وأنا واللاعبون ننتظر غداً مدرجات ممتلئة بالجماهير ونعرف جيداً دورهم بالتشجيع الإيجابي ويجب أن يعرفوا جيداً أننا نعمل بشكل قوي لإسعادهم”.

من جانبه أكد مدرب أوروا ريدز الياباني تاكافومي هوري أنه متابع جيد لفريق الهلال وهو فريق منظم جداً ويجب أن نحترمه غداً ونخرج بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب ولم يتوقع أحد أن نصل للمباراة النهائية ، ولكن كنا نعمل من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة ، وفي مباراة الإياب سنجد دعماً كبيراً من أنصارنا.

وأضاف “فريقنا لديه هجوم ضارب لكن دفاعنا يستقبل أهدافاً كثيرة وسنرى مايمكن أن نفعله والسيناريو المناسب للقاء الهلال غداً”.

وقال (إندو) لاعب أوراوا “الهلال يمتلك تنظيم كبير على أعلى مستوى ونحن نعرف كيف نُسيّر المباراة، وسيكون لقاءاً صعباً سيلعب على شوطين، سنحاول أن نخرج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظنا في تحقيق الكأس”، وأضاف “أجواء الرياض مختلفة عن ما كانت في جدة حسب آخر زيارة لي هنا في المملكة مع المنتخب.. هنا تبدو الأجواء باردة وملائمة جداً للعب”.