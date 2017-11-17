 شاحن آي فون يصعق فتاة فيتنامية حتى الموت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاحن آي فون يصعق فتاة فيتنامية حتى الموت

شاحن آي فون يصعق فتاة فيتنامية حتى الموت
المناطق - وكالات

لقيت مراهقة فيتنامية حتفها صعقا بالكهرباء جراء استعمالها شاحن معطوب لهاتفها المحمول، وقال المسئول المحلي، تران شوان هوا، إن الفتاة لي ثي شوان 14 عاما كانت نائمة في منزلها بقرية دونج في وسط إقليم ها تينه عندما انتقلت شحنة كبيرة من الكهرباء إلى سلك الشاحن بينما كان الهاتف في يدها.
وأضاف أن نتيجة ذلك كانت وفاة “شوان” صعقا بالكهرباء.
ونقلت صحيفة “ثانه نين” عن ضابط الشرطة، تران آن سون، قوله: “في الموقع، وجدنا الضحية ميتة وفي يدها سلك (شاحن) متفحم”، مضيفا أن الهاتف الذي كان في الشاحن هو “آي فون 6”. ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك الشاحن هو منتج أبل الرسمي أو نسخة مقلدة.

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