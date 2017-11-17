 الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل تقرير بخصوص حملة ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل تقرير بخصوص حملة ترامب

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل تقرير بخصوص حملة ترامب
المناطق - رويترز

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار إثر تقرير عن توجيه طلب لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتخابات 2016 بتقديم وثائق تحوي كلمات مفتاحية روسية معينة من أكثر من عشرة مسؤولين.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن محققين ينظرون في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي أصدروا طلب تقديم الوثائق الشهر الماضي.
وفي الساعة 0811 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1281.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد السعر حوالي 0.5 بالمئة على مدى الأسبوع ليتجه للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 1281.80 دولار.
وقال جون شارما الاقتصادي ببنك أستراليا الوطني “تراجع الدولار وتعزز العملات الآسيوية جعل الذهب مغريا للمستثمرين الآسيويين.”
واستقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 17.087 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 934.30 دولار وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 994.50 دولار.
وارتفعت الفضة 1.1 بالمئة على مدى أسبوع قد يصبح الأفضل لها في خمسة أسابيع، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة متجها صوب تسجيل زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في حين استقر البلاديوم.

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