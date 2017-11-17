 جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية لوظائف محاضر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية لوظائف محاضر

جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية لوظائف محاضر
المناطق - سكاكا

أعلنت جامعة الجوف عن أسماء المرشحين مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لوظائف محاضر والبالغ عددهم 42 مرشحا .
ودعت الجامعة المرشحين مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 11/ 3/ 1439هـ مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة، وفي حال كان المرشح خارج المملكة للدراسة فيمكنه التواصل مع وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي على الإيميل vpsr@ju.edu.sa .

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