جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية لوظائف محاضر

أعلنت جامعة الجوف عن أسماء المرشحين مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لوظائف محاضر والبالغ عددهم 42 مرشحا .

ودعت الجامعة المرشحين مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 11/ 3/ 1439هـ مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة، وفي حال كان المرشح خارج المملكة للدراسة فيمكنه التواصل مع وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي على الإيميل vpsr@ju.edu.sa .