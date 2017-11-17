في تصرف قد يعكس مؤشر بيئي عشرات القردة تعبر طريق “الهجرة” بشكل غريب

في تصرف ربما يوحي بمؤشر بيئي أو سلوك معتاد أقدمت عشرات القردة بعبور طريق “مكة المكرمة-المدينة المنورة” والمعروف بطريق “الهجرة”، في مشهد ظهرت حوله عدة علامات استفهام.

وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله اليوم، عشرات من القردة تعبر الطريق، الأمر الذي أظهر علامات استفهام حول هذا التصرف الغريب، الذي ربما يوحي بسلوك بيئي معين قد يكون مؤشر إلى هزات أرضية قادمة، أو ربما يكون سلوك معتاد لتلك الحيوانات في مثل هذه الأوقات.

وقد حاولت صحيفة “المناطق” التحري حول هذا السلوك من الجهات المعنية، التي ربما بدأت تبحث هذا السلوك الغريب، وستوافيكم الصحيفة بأي تعليق حوله.