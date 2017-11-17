تعليم حائل يستضيف 45 إدارة تعليمية لإقامة برنامج :«تطوير البيئة المدرسية في المرحلة الابتدائية»

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل وفود 45 إدارة تعليمية (بنين/بنات) خلال إقامة برنامج :«تطوير البيئة المدرسية في المرحلة الابتدائية» والذي يقام في قاعة فندق جولدن توليب حائل خلال الفترة (1-3)-3-1439هـ، والذي يستهدف رؤساء أقسام الصفوف الأولية بإدارات التعليم بالمملكة.

وبيّن المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الأستاذ يحيى بن صالح العماري أن الاستعدادات لاستضافة البرنامج اكتملت بتشكيل لجان لإعداد البرنامج وتحديد مقر وحدد الجدول الزمني ونسق مع الإدارات ذات العلاقة، كما نسق بين اللجان المكلفة بالعمل خلال تنفيذه، وتوزيع المهام على رؤساء اللجان.

وأوضح مدير إدارة الِإشراف التربوي الأستاذ مجول العنزي أنه حدد قاعة فندق جولدن توليب حائل لاستضافة فعالية البرنامج وحدد قاعة الفندق الرئيسة للبنين وقاعة الخالدية للبنات، مؤكدًا أن تم عمل الترتيبات اللازمة والتي تشرف المنطقة.

وأفاد رئيس قسم الصفوف الأولية الأستاذ ضاحي عيسى الضاحي المنسق العام للقاء رؤساء أقسام الصفوف الأولية بإدارات التعليم بمناطق المملكة في تنفيذ برنامج :«تطوير البيئة المدرسية في المرحلة الابتدائية» ضمن البرامج المركزية للإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم والتي تهدف لتفعيل العملية التعليمية والتربوية للبرامج والحقائب الوزارية وفق رؤية المملكة 2030.