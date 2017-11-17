 جموع غفيرة من المواطنين يشيعون شهيد الوطن بالعقيق في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جموع غفيرة من المواطنين يشيعون شهيد الوطن بالعقيق في الباحة

جموع غفيرة من المواطنين يشيعون شهيد الوطن بالعقيق في الباحة
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المناطق - الباحة
شيعت جموع غفيرة من المواطنون شهيد الوطن وكيل الرقيب ضاوي محسن الغامدي بجامع السعدون في محافظة العقيق عصر اليوم  والذي استشهد في نجران مدافعا عن حدود بلادنا ضد المعتدين وقد حضر الصلاة عليه محافظ العقيق المكلف عبدالله الزهراني والقيادات الامنية وجمع غفير من المواطنين وقدم المحافظ المكلف تعازي ومواساة القيادة الحكيمة وتعازي سمو امير الباحة لذوي الشهيد سائلا المولى أن يتقبله من الشهداء
من جهته بين والد الشهيد محسن الرفاعي أن استشهاد ابنه دون بلاده وقيادته شرف لنا جميعا وانضمامه لقافلة الشهداء بإذن الله
كما ذكرت اسرة واقارب الشهيد أنهم مستعدون للذود عن وطنهم ومقدساتهم وقيادتهم في اي لحظة واي ساعة والوقوف امام اي معتدٍ يحاول المساس بتراب هذا الوطن محتسبين شهيدهم عند الله رغم مصابهم سائلين الله أن يسكنه فسيح الجنان

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