جموع غفيرة من المواطنين يشيعون شهيد الوطن بالعقيق في الباحة

شيعت جموع غفيرة من المواطنون شهيد الوطن وكيل الرقيب ضاوي محسن الغامدي بجامع السعدون في محافظة العقيق عصر اليوم والذي استشهد في نجران مدافعا عن حدود بلادنا ضد المعتدين وقد حضر الصلاة عليه محافظ العقيق المكلف عبدالله الزهراني والقيادات الامنية وجمع غفير من المواطنين وقدم المحافظ المكلف تعازي ومواساة القيادة الحكيمة وتعازي سمو امير الباحة لذوي الشهيد سائلا المولى أن يتقبله من الشهداء

من جهته بين والد الشهيد محسن الرفاعي أن استشهاد ابنه دون بلاده وقيادته شرف لنا جميعا وانضمامه لقافلة الشهداء بإذن الله