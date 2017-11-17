آبل تعالج مشكلة أزعجت مستخدمي “آيفون-X”

أكدت شركة آبل إطلاقها لتحديث جديد من نظام تشغيل “iOS”، يعالج المشاكل في عمل الشاشة التي عانى منها مستخدمو هواتف “آيفون- X”.

تقوم العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية باختبار عمل هواتفها في ظروف الحرارة المعتدلة نسبيا، في حين تغفل عن أن تلك الهواتف من الممكن أن تستخدم في ظروف قاسية شديدة البرودة أحيانا، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل شاشات تلك الهواتف واستجابتها للمس وأوامر المستخدم.

وظهرت تلك المشكلة منذ مدة عند بعض مستخدمي “آيفون- X”، أحدث هواتف آبل، الذين أكدوا أن “شاشات هواتفهم تعاني من بطء في الاستجابة للمس أحيانا، وذلك عند استعمالها في الطقس البارد”، الأمر الذي اعترف به خبراء الشركة المصنعة.

من جانبهم أكد الخبراء في آبل أن تلك المشكلة لها أسباب تقنية وبرمجية، وأن التحديث الجديد لنظام التشغيل سيخلص المستخدمين منها، فضلا عن أنه سيصحح مشاكل تشويه الصورة التي كانت تحصل عند التقاط صور ومقاطع فيديو “Live” بواسطة هواتف “آيفون- X”.

وبالفعل قامت الشركة، الخميس 16 نوفمبر الجاري، بطرح “iOS 11.1.2″، ولتحميل التحديث يجب على المستخدم الدخول أولا إلى الإعدادات الأساسية ومن ثم الضغط على خيار تحديث نظام التشغيل ليتم تزويد جهازه بأحدث نسخة.