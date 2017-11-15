 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق من الأحد إلى الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق من الأحد إلى الخميس

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق من الأحد إلى الخميس
المناطق - الرياض

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وذلك من يوم الأحد إلى الخميس على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضحت أن فرصة هطول الأمطار سوف تزداد حيث يتوقع أن تكون بين متوسطة وغزيرة على المدن الساحلية لمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة بدءا من الوجه وأملج وينبع ورابغ وجدة والليث والأجزاء المجاورة لها خاصة يومي الاثنين والثلاثاء.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعيدة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية اعتبارا من الاثنين.

وأوضحت الأرصاد أنه سيلي هطول الأمطار انخفاض درجات الحرارة تقل معها فرصة هطول على شمال الممكلة اعتبارا من يوم الثلاثاء ومن ثم غرب ووسط المملكة اعتبارا من يوم الأربعاء.

ونبهت الأرصاد الجميع بتوخي الحيطة والحذر، داعية الجميع لمتابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة من الموقع الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

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