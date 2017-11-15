قبائل قحطان تتضامن مع الشيخ شافي بن ناصر آل شافي

اجتمعت قبائل قحطان اليوم تضامناً مع شيخ قبيلة بني هاجر الشيخ شافي بن ناصر آل شافي الذي قام تنظيم الحمدين بسحب جنسيته والحجز على ممتلكاته فيما أكد الشيخ شافي بن ناصر آل شافي بعد سحب جنسيته قائلاً: “جنسيتي أنا سلمان ومحمد بن سلمان ”

وقد نظم الحفل بدعوه من الشيخ شافي بن سالم ال شافي تضامنا مع الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آلِ شافي على طريق الدمام -الرياض السريع قرب تقاطع الفردانية

ويشمل برنامج الحفل الرسمي والذي بدأ الساعة 7 مساءً بالقرآن الكريم ثم كلمة صاحب الحفل أمير الفوج شافي بن سالم ال شافي ثم كلمة المحتفى به الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آلِ شافي شيخ قبيلة بني هاجر تليها كلمة ضيف الحفل ، وعرض فيلم وثائقي عن قبيلة بني هاجر وتاريخهم في منطقة الخليج ، وثم قصائد الحفل ويشارك فيها الشاعر هادي بن عوير الهاجري ، الشاعر فلاح بن محمد القرقاح ، والشاعر فهد بن مبارك المكودر ، الشاعر سعد بن شفلوت ، الشاعر عبدالمحسن بن منشي العاطفي ويختتم الحفل بالعرضة السعودية.