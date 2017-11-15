 فعاليات اليوم العالمي للسكري بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فعاليات اليوم العالمي للسكري بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج

فعاليات اليوم العالمي للسكري بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج
المناطق - الخرج
دشنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج متمثلةً بالمستشفى العسكري بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
يوم الخميس فعاليات ” اليوم العالمي للسكري ” وذلك في ( مجمع الحديثي التجاري ) بالخرج، حيث بدأت الفعالية بالإفتتاح من قبل سعادة اللواء الطبيب نامي بن فوزان الجعيد  مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج يرافقه أركان الإدارة و مدراء المستشفيات العسكرية بالمحافظة , ثم أخذ جولة على أركان الفعالية إستمعوا خلالها من القائمين على الفعالية من منسوبو المستشفى العسكري بالمؤسسة العامة على تفاصيل الخدمات والبرامج التوعوية والتثقيفية المقدمة في الفعالية عن داء السكري ومخاطره وطرق الوقاية منه وطرق التعامل مع المصابين به شفاهم الله
 وتم افتتاح الفعاليات لجميع الزوار مع الحرص على إستقطاب أكبر عدد ممكن من زوار المجمع من جميع الفئات للإطلاع وللإستفادة مما يقدم في الفعالية من خدمات صحية توعوية وتثقيفية حيث أشتملت الفعالية على العديد من الأركان مثل ( التسجيل والفحص والإستشارات الطبية والنصائح الغذائية والإرشادات الدوائية وكذلك ركن لصحة الأسنان وركن خاص للرسم والتلوين لأحبائنا الأطفال ) . ولاقت الفعالية إقبالاً واسعاً ورضا من قِبل الزوار حسب ما جاء في الاستبيان المُعد لذلك،
وتسعى دائماً إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج بجميع وحداتها المقدمة للخدمات الصحية لتنفيذ توجيهات وتعليمات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والتي تحرص وتبذل جهوداً كبيرة في سبيل إقامة مثل تلك الفعاليات التي تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع إتباعاً لسياسة ” الوقاية خير من العلاج ”

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